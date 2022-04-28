"Того, как эти изверги решили зайти на нашу землю с такой агрессией, я не мог представить никогда в жизни. Это, пожалуй, самый страшный сон, который может быть. Когда читаешь, что они делают с детьми, родителями, даже не знаю, что можно придумать хуже. Не знаю, насколько для этого нужно быть бесчеловечными, страшно потом жить с этим.

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Даже ничего не сделав, я обращаюсь к людям в России, ты уже несешь этот грех, потому что ты не против этой войны и ничего не говоришь. Да скажи хоть что-нибудь! Если каждый в России понемногу что-нибудь скажет, все кардинально изменится", – отметил Коноплянка в интервью Футбол News.

Напомним, длится 64-й день кровавого нашествия россиян на Украину. Оккупанты планировали захватить нас за несколько дней, однако ВСУ устроили им незабываемый прием – рашисты уже убежали с северного направления, однако продолжают терроризировать южную и восточную части Украины.

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