"В возрасте Коноплянки главное – игровая практика. И если у Евгения не возникнет проблем со здоровьем, то думаю, что два-три сезона он еще сможет провести на высоком уровне, наслаждаясь футболом.

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По-моему, польский элитный дивизион — не самый плохой вариант для продолжения карьеры. Теперь очень многое зависит от самого Коноплянки. Все ждут от него скоростных проходов, эффектных голов. Все должно у Евгения получиться, он должен максимально воспользоваться предоставленным шансом. Тем более что имеет контракт до конца сезона с возможной пролонгацией еще на год. Как говорится, время покажет.

Коноплянка и сам отлично понимает, что если он проявит себя в Польше с наилучшей стороны, то и с возвращением в национальную сборную Украины задержки не будет", — цитирует Шелаева Meta-ratings.

Коноплянка перешел в польский клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на полгода с опцией продления еще на год.

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