toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТАЙСОН РАСИЗМ В ФУТБОЛЕ

Коноплянка близок к восстановлению и имеет шанс выйти в матче против Сербии

23:01 10 Читати українською
Коноплянка близок к восстановлению и имеет шанс выйти в матче против Сербии
Евгений Коноплянка / Фото УАФ

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка может полностью восстановиться перед последним матчем отбора на Евро-2020 против Сербии.

 

Игрок Шахтера уже послезавтра (13 ноября) возобновит работу в общей группе, информирует сайт УАФ.

Пятов: Собираемся каждый месяц в сборной Украины, как на праздник

Коноплянка почти восстановился после травмы приводящей мышцы, которую он получил в матче Кубка Украины против киевского Динамо. Хавбек "сине-желтых" не поможет команде в спарринге с эстонцами (14 ноября), но имеет шанс выйти на поле в гостевом противостоянии с Сербией (17 ноября).

Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчами против Эстонии и Сербии

К слову, Коноплянка отметился дублем в предыдущем матче против балканцев, который закончился сверхуверенной победой Украины со счетом 5:0.

blog_ava
Ливерпуль – Манчестер Сити: судья не убил, но деморализовал гостей, грандиозная заявка Клоппа и тоска по Зинченко
00:22
2076
Теги
Украина - Эстония Сборная Украины Сербия - Украина Украина Украина Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
22
час
:
6
мин
Албания
21:45
Андорра
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук