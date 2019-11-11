Коноплянка близок к восстановлению и имеет шанс выйти в матче против Сербии

Хавбек сборной Украины Евгений Коноплянка может полностью восстановиться перед последним матчем отбора на Евро-2020 против Сербии.

Игрок Шахтера уже послезавтра (13 ноября) возобновит работу в общей группе, информирует сайт УАФ.

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Коноплянка почти восстановился после травмы приводящей мышцы, которую он получил в матче Кубка Украины против киевского Динамо. Хавбек "сине-желтых" не поможет команде в спарринге с эстонцами (14 ноября), но имеет шанс выйти на поле в гостевом противостоянии с Сербией (17 ноября).

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К слову, Коноплянка отметился дублем в предыдущем матче против балканцев, который закончился сверхуверенной победой Украины со счетом 5:0.