Коноплянка – в стартовом составе Шальке на матч Кубка Германии против Кельна

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка попал в стартовый состав на выездной матч 1/16 финала Кубка Германии против Кельна.

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско выпустил украинского вингера Евгения Коноплянку в стартовом составе на матч Кубка Германии против лидера второй Бундеслиги Кельна.

"Днепр подарил мне уникальные возможности", – Коноплянка трогательно поздравил днепровский клуб с юбилеем

Стартовый состав Шальке: Нюбель, Мендил, Настасич, Ут, Коноплянка, Руды, Бургшталлер, Харит, Сане, Шопф, Налдо.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Лунин дебютировал за Леганес: худшая оценка в матче и 2 пропущенных гола после трех ударов в створ