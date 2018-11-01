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Коноплянка – в стартовом составе Шальке на матч Кубка Германии против Кельна

31 октября 18:45 140 Читати українською
Коноплянка – в стартовом составе Шальке на матч Кубка Германии против Кельна
Евгений Коноплянка / соцсети

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка попал в стартовый состав на выездной матч 1/16 финала Кубка Германии против Кельна.

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско выпустил украинского вингера Евгения Коноплянку в стартовом составе на матч Кубка Германии против лидера второй Бундеслиги Кельна.

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Стартовый состав Шальке: Нюбель, Мендил, Настасич, Ут, Коноплянка, Руды, Бургшталлер, Харит, Сане, Шопф, Налдо.

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

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