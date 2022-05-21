"Да, я продлил контракт на один год, действительно счастлив остаться здесь. Надеюсь, что следующий сезон будет более удачным, чем этот, ведь мы находимся в середине таблицы.

Коноплянка официально продлил контракт с Краковией – поляков не испугала "сухая" половина сезона

Я разговаривал с тренером по поводу следующего сезона. Наша цель – быть в топ-5, топ-3 чемпионата Польши. Мы будем играть более агрессивно, чем в текущем сезоне, хотя он также был неплохим. Я доволен новым контрактом, мне нравится город, команда, что самое важное. Не следует забывать о наших фанатах, мы играем для них. Приглашаю всех на следующий сезон, мы будем ждать вас!" – заявил Коноплянка в комментарии пресс-службе Краковии.

Напомним, в январе хавбек расторг контракт с Шахтером и договорился с Краковией. 32-летний игрок провел за "полосатых" 9 матчей, но результативными действиями не отмечался.

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