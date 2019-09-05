Коноплянка – о дебютном матче за Шахтер: Думаю, адаптация уже прошла

Новоиспеченный полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка поделился впечатлениями после первого матча в составе "горняков" в спарринге с Колосом (1:1).

"Персональнойо задачи не было, потому что это командная игра. На поле 11 игроков и еще семь на скамейке. Нам трудно было сыгрываться, мы все – новички. Пришли молодые футболисты, пришел я – нужно было понять друг друга. Это нелегко сделать. Матч необходим в первую очередь для кондиций и знакомства с партнерами. Мы сыграли хорошо.

Коноплянка выполнил поставленную задачу на матч, – Каштру

Еще перед подписанием контракта говорил с Каштру. Все хорошо, мы с ним общаемся на английском. Нет никаких проблем.

Время для адаптации? Думаю, что она уже прошла. Все нормально. Я три месяца не был в команде. Вы думаете, я не хочу показать, на что способен? Трудно это сделать, не скрою. У меня что-то не получалось, где-то не добегал. Но через две недели буду готов и тогда будем оценивать меня", – цитирует Коноплянку пресс-служба Шахтера.

Коноплянка дебютировал за Шахтер с ничьей против Колоса: невнятная игра и "негостеприимный жест" со стороны бразильца