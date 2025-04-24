Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний футболист не намерен продлевать соглашение с клубом и уже рассматривает варианты карьеры за рубежом.

Шахтер получил предложение по трансферу Судакова – итальянский топ-клуб опередил Наполи и англичан

Однако, по информации terrikon.com, ситуация выглядит несколько иначе. По состоянию на сейчас Шахтер не предоставлял Конопле никакого официального предложения по новому контракту.

Его нынешнее соглашение действует до 30 сентября 2026 года, а трансферная стоимость защитника, по данным Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

Отметим, что Конопля не появлялся на поле после травмы, полученной в матче плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия.

Шахтер поборется с Динамо за Кубок Украины – "горняки" в экстратайме дожали Полесье благодаря голу ценного новичка