Жена 22-летнего игрока дончан и сборной Украины Анастасия – беременна. Об этом пара сообщила на своей совместной странице в социальной сети Instagram, устроив в честь этого события яркую фотосессию.

Украинский обладатель Кубка и Суперкубка европейского чемпионата продолжит карьеру в Казахстане

"Результат нашей безграничной любви. Новая, самая важная глава нашей большой истории", – подписали влюбленные свои фотографии.

Напомним, сейчас Конопля с Шахтером готовится к старту нового сезона – накануне "горняки" начали второй сбор в словенском Брдо. Уже в воскресенье подопечных Игора Йовичевича ждет серьезный вызов – "оранжево-черные" проведут товарищеский матч с итальянской Ромой.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?