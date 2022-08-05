Конопля впервые станет отцом – защитник Шахтера устроил трогательную фотосессию
Защитник "горняков" Ефим Конопля поделился прекрасной новостью в соцсетях.
Жена 22-летнего игрока дончан и сборной Украины Анастасия – беременна. Об этом пара сообщила на своей совместной странице в социальной сети Instagram, устроив в честь этого события яркую фотосессию.
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"Результат нашей безграничной любви. Новая, самая важная глава нашей большой истории", – подписали влюбленные свои фотографии.
Напомним, сейчас Конопля с Шахтером готовится к старту нового сезона – накануне "горняки" начали второй сбор в словенском Брдо. Уже в воскресенье подопечных Игора Йовичевича ждет серьезный вызов – "оранжево-черные" проведут товарищеский матч с итальянской Ромой.