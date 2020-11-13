"У нас было достаточно много моментов, которые мы, к сожалению, не смогли реализовать. Полякам, возможно, где-то повезло, но и в везении тоже есть мастерство, это все не просто так.

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Не было никакого волнения. Нам дали установку на игру и мы пытались ее выполнять. Просто многое не получилось", – сказал Конопля в комментарии Футбол News.

Напомним, сборную Украины ожидают два заключительных поединка Лиги наций: против Германии 14 ноября и Швейцарии 17-го.

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