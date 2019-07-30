Конопля сравнил стиль игры Десны с Шахтером и сборной Украины U-20

Защитник донецкого Шахтера Ефим Конопля рассказал о пребывании в составе Десны, куда он перешел на правах аренды.

"В команде уже адаптировался, были знакомые ребята. Некоторых знал поверхностно, как и они меня, наверное. Несколько старших взяли меня "под крыло" и помогли с адаптацией. Здесь не возникло никаких проблем.

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По игре команды, то она схожа с той, в которую я играл в Шахтере, в сборной. В принципе, у меня требования практически все те же", – сказал Конопля в эфире "Футбол NEWS".

Напомним, черниговская Десна первый матч в новом сезоне УПЛ проведет сегодня, 30 июля, против ФК Львов. Начало встречи в 19:00.

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