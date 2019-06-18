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Конопля: Сборная Украины U-20 заняла бы третье место в УПЛ

12:52 142 Читати українською
Конопля: Сборная Украины U-20 заняла бы третье место в УПЛ
Ефим Конопля (с кубком) / фото из соцсетей

Защитник сборной Украины U-20 Ефим Конопля рассказал о победе на чемпионате мира в Польше.

"Надеюсь, в ближайшие 10 лет национальная сборная тоже станет чемпионом мира. Кого из команды U-20 можно уже вызывать в главную? Думаю, никто не потерялся бы.

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Если команду U-20 заявить в УПЛ... Порвем всех. Третье место было бы точно. Петраков действительно диктатор? В дисциплине – да, но это та мелочь, без которой бы мы не справились", – сказал Конопля в эфире YouTube-канала "Трындец".

Напомним, накануне юниорская сборная Украины триумфально завершила выступления на чемпионате мира в Польше, в финале обыграв команду Южной Кореи U-20 (3:1).

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Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Сборная Украины U-20 Ефим Конопля Ефим Конопля
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