toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СК ДНЕПР-1 - ЛЬВОВ ИНТЕР - ЛЕЧЧЕ ТРАНСФЕРЫ

Конопля рассказал, сколько игроки сборной Украины U-20 получили за победу на ЧМ-2019 – смешная сумма

22:13 5 Читати українською
Конопля рассказал, сколько игроки сборной Украины U-20 получили за победу на ЧМ-2019 – смешная сумма
Ефим Конопля / ФИФА

Защитник черниговской Десны Ефим Конопля назвал сумму, которую игроки сборной Украины U-20 получили за победу на чемпионате мира-2019.

"После матча в Польше еще пообещали, сказали, что не обидят, пока все. Я так понимаю, что нам заплатили официально через министерство, от нашего государства. Нам дали по 18 тысяч гривен", – сказал Конопля программе Профутбол.

Вице-президент УАФ заплатит премиальные Украине U-20 за победу на ЧМ – деньги поступят не из ассоциации

Напомним, в начале лета сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1.

Сейчас многие игроки той команды уже вызваны в сборную Украины U-21 на матчи отбора Евро-2021.

Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахунки

blog_ava
Зайц перейдет в Динамо, – турецкий журналист
16:52
1349
Теги
Видеоновости Ефим Конопля Ефим Конопля Украина U-20 Украина U-20 Сборная Украины Чемпионат мира U-20
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
21
мин
Монпелье
20:00
Лион
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук