Конопля рассказал, сколько игроки сборной Украины U-20 получили за победу на ЧМ-2019 – смешная сумма

Защитник черниговской Десны Ефим Конопля назвал сумму, которую игроки сборной Украины U-20 получили за победу на чемпионате мира-2019.

"После матча в Польше еще пообещали, сказали, что не обидят, пока все. Я так понимаю, что нам заплатили официально через министерство, от нашего государства. Нам дали по 18 тысяч гривен", – сказал Конопля программе Профутбол.

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Напомним, в начале лета сборная Украины U-20 впервые в истории стала победителем чемпионата мира, обыграв в финале Южную Корею со счетом 3:1.

Сейчас многие игроки той команды уже вызваны в сборную Украины U-21 на матчи отбора Евро-2021.

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