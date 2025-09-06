"Ну конечно, у Франции суперкачественные игроки. Очень тяжело играть в обороне, но все старались, старались. Все видели, что мы даже имели свои моменты. Я думаю, все понимали, что Франция – сильная команда.

Трубин – о лучшем сейве с Францией, настроение в раздевалке и неиспользованные шансы Украины: "Все так быстро произошло"

Сергей Станиславович Ребров в первую очередь говорил, и все это знали, что французы очень сильны в атаке, и нам надо будет работать максимально организованно. Жаль, что пропустили быстрый гол, но хорошо, что после этого не пропустили еще. Все понимали, что будет быстрая игра: нам тренер говорил, и мы это понимали", – цитирует Коноплю Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины не смогла найти аргументов против Франции, уступив со счетом 0:2. Ефим Конопля вышел в основе и провел на поле весь матч. Свой следующий поединок "сине-желтые" сыграют во вторник, 9 сентября, против Азербайджана.

"Франція грає пішки і виглядає, як Динамо": Україна мала 5 хвилин, апатія від Реброва, цитата Фоменка, антирекорд