Защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от матча отбора на Евро-2024 с англичанами.

"И состояние поля, и сам стадион очень замечательный. Настроение боевое, мы серьезно готовимся к игре.

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Тренерский штаб очень качественно подвел нас к этому матчу. Нам давали такую нагрузку, которая была нужна – кому-то больше, кому-то меньше, потому что после клубов все были в разном состоянии. Сейчас, я считаю, мы подошли к игре в оптимальных кондициях.

Самым важным с первых минут будет показывать агрессию, потому что мы играем дома. Я уверен, будет очень много болельщиков, которые будут нас гнать вперед.

Главная задача – не пропустить? Нет, ну если с такой задачей выходить на игру, то ничего хорошего из этого не получится. Есть план и мы будем стараться его придерживаться.

Я попробую снова забить за сборную, но ничего не обещаю, потому что соперник очень серьезный. Нужно будет выкладываться, а за это я могу ответить", – сказал Конопля в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, матч против сборной Англии состоится уже сегодня, 9 сентября, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 19:00.

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