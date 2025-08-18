Защитник "горняков" Ефим Конопля поделился эмоциями от победы в матче 3-го тура УПЛ над Вересом (2:0), где ему удалось отличиться.

"Считаю, что игра была полностью под нашим контролем с первой до последней минуты. Верес старался не дать нам забить гол, но хорошо, что получилось забить под конец первого тайма. Я считаю, что это очень важный гол. Но в целом они не доставили нам никаких неприятностей.

Относительно празднования... Мы с нашим водителем дядей Юрой договорились, что если я забью, то сделаю именно так. Он очень рад был, когда меня увидел – чуть не плакал.

Конечно, очень важно, что забили именно так, со стандарта, потому что была тяжелая игра. Тяжелое поле, и нам трудно было быстро двигать мяч на протяжении всего первого тайма.

Во втором тайме попросил замену. Немного беспокоит приводная мышца – во время ускорения почувствовал ее и сразу попросил о замене. Будем работать с врачами, чтобы как можно быстрее вернуться на поле", – цитирует Коноплю официальный сайт "горняков".

Напомним, защитник "горняков" стал первым украинцем, которому удалось отличиться при каденции Арды Турана – до этого в новом сезоне забивали только бразильцы.

