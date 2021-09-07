"Вызов в сборную – это всегда приятно. Это главная команда страны. Я очень рад видеть всех ребят. Приехал сюда, чтобы добиваться результата вместе с командой.

Украина сильнее за Финляндию или Боснию и Герцоговину, – Сабо

Очень понравилось, как играла команда против Франции. Все ребята старались и бились друг за друга. Да, конечно, всегда хочется играть. Все будут ждать своего шанса, надеюсь, я его получу.

Чехия – слаженная и организованная команда. Думаю, тренерский штаб нам еще объяснит подробнее, что и как лучше делать, а там уже будем пробовать во время игры", – сказал Конопля для ТК Футбол.

Товарищеский матч Чехия – Украина запланирована на 8 сентября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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