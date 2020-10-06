"Радовался, конечно, эмоции только положительные. Мне позвонил администратор и сказал, что меня вызвали.

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Я не знаю, будут ли индивидуальные беседы с Андреем Шевченко. На тренировке несколькими словами обменялись, был чисто рабочий подсказ. Знаю всех до единого игроков сборной Украины, это же наша национальная команда", – сказал Конопля в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, для 21-летнего защитника этот вызов в лагерь сборной стал первым. Он может дебютировать уже завтра (7 октября) – Украина сыграет спарринг против Франции.

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