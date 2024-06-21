Конопля отметил главную сильную сторону будущего соперника – Румыния в три раза проигрывает по этому показателю
Защитник сборной Украины Ефим Конопля поделился ожиданиями от поединка 2-го тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.
"Словакия в три раза лучше организована, чем Румыния. Они показали, что могут добывать результат против сильных оппонентов благодаря командной силе, а не благодаря звездным игрокам. В этой игре будет решаться наша судьба.
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Нам нужно научиться у игроков Словакии тому, как они отдавались на поле. Мы хотим реабилитироваться. С нашей стороны точно будет самоотдача", – поделился Конопля в комментарии ВЗбірна.
Напомним, матч Словакия – Украина начнется уже сегодня, 21 июня, начало в 16:00. Первый тур сложился для команд по-разному: Словакия сенсационно одолела Бельгию (0:1), а Украина была разбита Румынией (0:3).