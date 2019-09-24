Конопля оценил успехи чемпионов мира U-20 во взрослом футболе и объяснил, почему Сикан потерялся в Шахтере

Защитник Десны Ефим Конопля рассказал, кто из сборной Украины U-20 наиболеех успешно перешел во взрослый футбол.

"Влад Супряга, конечно, молодец. В последнем туре забил два мяча. Но он не всегда играет. У Максима Чеха в Мариуполе тоже получается с переменным успехом – то играет, то нет. Даниил Сикан в Шахтере потерялся. Но в команде, где есть Мораес, любой потерялся бы.

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Поэтому лучше всех, наверное, вписался Сергей Булеца – он сыграл во всех матчах СК Днепр-1 в этом сезоне и чувствует себя достаточно уверенно, показывает хороший уровень.

Могу сказать, что Даниил Бескоровайный играет в хорошей команде у себя в Словакии (Дунайская Стреда. – прим.), Они идут в тройке, а он сейчас постоянно в составе, стабильно основной игрок", – цитирует Коноплю Сегодня.

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