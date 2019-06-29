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Чемпион мира U-20 Конопля объяснил, почему выбрал именно Десну

17:58 78 Читати українською
Чемпион мира U-20 Конопля объяснил, почему выбрал именно Десну
Ефим Конопля / Фото пресс-службы Десны

Один из творцов исторической победы сборной Украины U-20 на чемпионате мира Ефим Конопля поделился мыслями относительно смены клуба.

19-летний игрок перешел из Шахтера на правах аренды.

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"Десна мне показалась довольно привлекательной командой, с хорошим тренером, который смотрит на игру по-современному, пропагандирует более атакующий футбол. Некоторые команды в Украине любят просто закрыться, где-то найти свой момент и затолкать мяч в ворота... У "сине -белых" другой стиль, поэтому мой выбор и пал на Десну", – цитирует Коноплю официальный сайт черниговского клуба.

Напомним, в июне фланговый защитник вместе со сборной Украины U-20 выиграл молодежный чемпионат мира, который проходил в Польше.

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