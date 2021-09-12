"Мы одно и то же объясняем футболистам, которые не идут навстречу, отказывают в интервью, хамят журналистам и нецензурно выражаются в их сторону – что есть болельщики, а есть футболисты. А журналисты – мостик между болельщиками и этими звездами.

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Псевдозвездами. Поскольку у большинства футболистов звездная болезнь после двух матчей в УПЛ. Потому что они очень по-хамски отвечают. В частности Ефим Конопля, который не сыграл в товарищеском матче с Чехией (1:1), а отвечает нашим коллегам очень по-хамски. У него просили интервью, а он по-хамски отвечает, нецензурно выражается и так далее.

Многим футболистам надо снимать корону с головы, особенно игрокам Динамо и Шахтера. Очень многих молодых псевдозвезд заносит. Они просто плюют в глаза журналистам. Это тема, которую надо поднимать, потому что они считают, что журналисты цепляются к ним с вопросами и так далее. А в Европе такого нет", – сказал Ящук в программе Футбольный Формат.

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