Юрий Данченко, агент Ефима Конопли, рассказал о нынешнем состоянии дел у защитника Шахтера.

"Десна вышла из отпуска, но Конопля не вернулся? Сейчас Ефим тренируется в Киеве и ждет, что за него решит Шахтер.

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Здесь есть три варианта. Возможно, защитник поедет на сборы с "горняками", возможно, примет приглашение другого клуба. Или же вернется в аренду в Десну, где на его очень рассчитывают", – цитирует Данченко Команда 1.

21-летний защитник Шахтера провел первую половину сезона в Десне на правах аренды. В нынешнем розыгрыше УПЛ Конопля сыграл в 11-ти матчах.

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