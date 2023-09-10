"Чувствую прежде всего гордость. Очень большая радость была, когда я выходил на поле и слышал аплодисменты, свист, видел болельщиков. Мандража не было, потому что было четкое понимание, что делать на поле. Была только ответственность.

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Конечно, немного где-то спешили, когда забирали мяч, но это нормально, все могут ошибаться, в этом ничего страшного нет.

Относительно гола... Интуитивно почувствовали друг друга с Зинченко, потому что в одной команде играем, очень хорошо все общаемся и знаем пожелания друг друга. Например, я наперед знал, что там кто-то будет, или Саша, или Михаил (Мудрик, – прим.). И когда поднял голову, посмотрел – там был Саша. Я и нашел его передачей.

Как вообще играть с Англией? У них было очень много звездных игроков, а у нас – команда. Команду намного сложнее обыграть, чем нескольких отдельно взятых игроков. У них очень звездный состав, многие играют в мировых клубах, но я считаю, что мы максимально не дали им сделать ничего такого опасного в атаке. У них был контроль, да, но моментов не было", – сказал Конопля в послематчевом комментарии.

Напомним, Ефим стал одним из героев поединка с Англией, записав в свой актив результативную передачу.

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