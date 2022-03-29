Защитник Шахтера Ефим Конопля считает, что "сине-желтым" в борьбе за выход на ЧМ-2022 придется рассчитывать только на характер.

"Если нужно будет набрать физическую форму, то понадобится три недели. Но учитывая, что в последний раз мы проводили матчи где-то в середине февраля в Турции, то не знаю даже...

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Здесь уже вопрос внутренний для каждого, кто как сможет настроиться. Если столько не играть, то нужен стержень, нужно показывать характер", – сказал Конопля в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, поединок сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии перенесли на июнь, но до этого времени наша команда из-за войны не будет иметь игровой практики.

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