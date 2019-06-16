Конопля: Надеюсь, европейские клубы будут обращать на нас внимание

Защитник сборной Украины U-20 Ефим Конопля прокомментировал победу на молодежном чемпионате мира-2019.

"Не верится. Я не знаю, через день, два, неделя – когда я это смогу понять, я вам точно сказать не могу. Да, пожалуй, все мы, пацаны и тренерский коллектив. Это просто что-то невероятное.

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Победа – это достижение для всей страны. Надеюсь, она даст толчок для развития всего украинского футбола и, возможно, команды из Европы начнут обращать на нас внимание.

И хочу поблагодарить своим близким за поддержку, которую они оказывали всегда, особенно в трудные минуты. Даже просто по ту сторону трубки я чувствовал их присутствие.

Ребята и тренеры шутят, что я рыжий. Есть у нас такое. Получилось, что на фарт", – поделился Конопля в комментарии FootballHub.

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