"Не буду оригинальным, когда скажу, что игра будет определяющей для обеих сборных. Хотя в худшем положении украинцы, у которых впереди два гостевых матча и которым грозит вылет из группы В. Все же, я убежден, что и этот фактор будет способствовать сплочению подопечных Сергея Реброва и желанию продемонстрировать свои лучшие качества. Думаю, что украинцы возьмут верх – 2:1.

Грузия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

Создается впечатление, что пик спортивной формы грузинской сборной уже прошел, тогда как украинцы только разгоняются. В конце концов, и наша сборная укомплектована более качественными исполнителями. Именно командная слаженность должна помочь склонить чаши весов в свою сторону.

Определять стартовый состав – прерогатива рулевого Сергея Реброва. Статусность поединка, сложное турнирное положение заставит наших сыграть через не могу.

Грузины очень умело выбегают в атаку, используя передачи низом. Поэтому надо дорожить мячом, играть компактно. Также многое будет зависеть от того, будет ли феерить лидер хозяев Хвича Кварацхелия. Надеюсь, что Ефим Конопля позаботится, чтобы тот был незаметен. Впрочем, это только наши гипотезы, но я верю, что Сергей Ребров точно знает, что надо, чтобы победить в Батуми", – сказал Микитин в комментарии Sport.ua.

Напомним, матч Грузия – Украина состоится в субботу, 16 ноября, на AdjaraBet Arena в Батуми. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по киевскому времени.

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