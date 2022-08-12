"У нас хорошая академия, которая всегда показывала уровень и конкурировала с Динамо, давала им прикурить. У нас всегда была борьба во всех возрастных группах. Практически все сборные состоят именно из игроков Шахтера и Динамо.

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Просто у динамовской молодежи, пожалуй, больше опыта, ведь у них меньше легионеров и у них было больше доверия со стороны руководства клуба и тренеров. Но не согласен с тем, что у них больше потенциала, чем у ребят из академии Шахтера.

Трудно сказать, чья академия лучше и кто воспитал лучших футболистов. И там, и там есть таланты, потенциально игроки топового уровня и будущие лидеры сборной. Поэтому я не считаю, что мы будем кому-то уступать", – цитирует Коноплю Tribuna .

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