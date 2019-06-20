Конопля – о полуфинале молодежного ЧМ-2019: Итальянцы курили возле автобуса сразу после матча

Защитник сборной Украины U-20 Ефим Конопля вспомнил самый курьезный случай на чемпионате мира.

"Запомнился момент: после матча с Италией выходим со стадиона к автобусов – их и наш парковались рядом. Итальянцы почти всей командой стоят возле своего автобуса и курят: кто обычные сигареты, кто электронные. Мимо проходят их тренеры, врачи – ноль реакции.

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Хотя это для них привычное дело. Помню, еще в прошлом году на Евро их штрафовали в отеле за то, что они курили в номерах. И вообще итальянцы – наиболее противные: больших симулянтов и провокаторов трудно найти. А их тренеры с судьями ведут себя так, будто те какие-то школьники", – рассказал Конопля в комментарии Сегодня.

Напомним, Конопля в составе сборной Украины U-20 одержал победу на чемпионате мира-2019, в финале обыграв Южную Корею (3:1).

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