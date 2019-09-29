Кононов уволен из Спартака после 4-х подряд поражений – полный провал "почетного гражданина Львова"

Московский Спартак уволил Олега Кононова с поста главного тренера. Поражение от последней команды РПЛ стала последней каплей.

Спартак на своем официальном сайте сообщил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера. Руководство московского клуба приняло заявление об увольнении после домашнего поражения в матче 11 тура РПЛ против Оренбурга (1:2), который находится на последней строчке в турнирной таблице. Это уже 4-е поражение столичной команды подряд.

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Бывший наставник Карпат пришел в Спартак в прошлом ноябре, сменив на посту бывшего тренера Динамо Рауля Рианчо. Сейчас "красно-белые" находятся на 9 строчке в РПЛ, набрав 14 очков.

Стоит отметить, что к матчу с Краснодаром будет готовить другой экс-карпатовец Сергей Кузнецов. Он работал в штабе Кононова.

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