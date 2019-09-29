toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Россия
ДИНАМО КИЕВ - СК ДНЕПР-1 АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Кононов уволен из Спартака после 4-х подряд поражений – полный провал "почетного гражданина Львова"

20:30 178 Читати українською
Кононов уволен из Спартака после 4-х подряд поражений – полный провал "почетного гражданина Львова"
Олег Кононов / ФК Спартак

Московский Спартак уволил Олега Кононова с поста главного тренера. Поражение от последней команды РПЛ стала последней каплей.

Спартак на своем официальном сайте сообщил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера. Руководство московского клуба приняло заявление об увольнении после домашнего поражения в матче 11 тура РПЛ против Оренбурга (1:2), который находится на последней строчке в турнирной таблице. Это уже 4-е поражение столичной команды подряд.

"Дебіл, який дратує усіх": Кононов має величезні проблеми у Спартаку – екс-наставнику Карпат погрожують розправою

Бывший наставник Карпат пришел в Спартак в прошлом ноябре, сменив на посту бывшего тренера Динамо Рауля Рианчо. Сейчас "красно-белые" находятся на 9 строчке в РПЛ, набрав 14 очков.

Стоит отметить, что к матчу с Краснодаром будет готовить другой экс-карпатовец Сергей Кузнецов. Он работал в штабе Кононова.

Голодуючі Поволжя-3: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – є нові обличчя

blog_ava
"Видатний українець робить різницю": англійські ЗМІ шаленіють від Ярмоленка, який вдруге поспіль красиво забиває в АПЛ
15:45
982
Теги
Сергей Кузнецов Сергей Кузнецов Олег Кононов Олег Кононов Карпаты Карпаты Спартак Москва Спартак Москва Россия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
40
мин
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук