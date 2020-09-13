Известный тренер Олег Кононов может вернуться к работе в чемпионате России.

Бывший тренер Карпат и Севастополя Олег Кононов может вернуться в российскую Премьер-лигу, сообщает издание Meta Ratings.

Экс-тренер Карпат Кононов покинул Ригу

Возможность его приглашения рассматривает Ротор, который тренирует бывший наставник Динамо Александр Хацкевич. Белорусскому специалисту явно не удался старт сезона – после шести туров его команда занимает в турнирной таблице РПЛ последнюю строчку, не добыв ни одной победы.

Интересно, что Кононов накануне покинул Ригу, с которой работал с февраля 2020 года, по семейным обстоятельствам.

К слову, 54-летний специалист имеет большой опыт работы с российскими клубами – в свое время он возглавлял Краснодар, чеченский Ахмат, тульский Арсенал и московский Спартак.

Золоті "нульові": Динамо, яке декласувало Шахтар, кат збірної України, Шева – найкращий і ще 27 фото "старої школи"