КОНМЕБОЛ обратилась к IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций, – прим.) с запросом увеличить перерыв между таймами с 15 до 25 минут, информирует ESPN.

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Такая просьба вызвано тем, что в конфедерации намерены устраивать яркие шоу в стиле Супербоул (финал за звание триумфатора чемпионата по американскому футболу, – прим.) во время перерыва. Идея будет рассмотрена 27 октября.

Отметим, что такие изменения будут касаться матчей вроде финала Кубка Либертадорес и будут применены только в соревнованиях в Южной Америке.

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