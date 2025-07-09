"Таловеров нашел свой чемпионат, подходящий для его игрового стиля. Ведь в Чемпионшипе меньше контроля мяча, зато больше борьбы. Максим чаще воспринимается, как разрушитель, хотя в последнее время стал действовать разнообразнее.

Таловеров озвучил истинную цель перехода в Сток Сити

Он может задержаться в Сток Сити, стать одним из лидеров, для этого у него есть все задатки. А уже потом можно сделать очередной шаг вперед. Мне нравится в Таловере его уверенность в своих силах, что помогает не подводить в ключевые моменты на клубном уровне и в сборной Украины.

Может ли он закрепиться в главной команде страны? Все зависит от него, насколько квалифицированно он будет работать над исправлением недостатков. Только времени на адаптацию нет, потому что младшие конкуренты уже дышат в спину, в частности, динамовец Тарас Михавко. Вот почему новый сезон может стать для 25-летнего Таловерова определяющим", – заявил украинский тренер Олег Федорчук в интервью Sport.ua.

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