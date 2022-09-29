Защитник Джейсон Денайер на правах свободного агента присоединился к Шабаб Аль-Ахли, информирует пресс-служба клуба.

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Из-за травмы 27-летний игрок сборной Бельгии не выходил на поле с апреля. Лион решил не продлевать контракт с центрбеком. По неофициальной информации, Шабаб Аль-Ахли предложил Денаеру годовой контракт с зарплатой в 1,5 млн евро плюс бонусы.

Это далеко не первый игрок, за последние месяцы променявший Европу на ОАЭ. Ранее к местным клубам присоединились Пьянич, Алькасер, Манолас, Аллан, Таарабт. Напомним, именно сюда переехал и Андрей Ярмоленко – вингер хочет помочь Сергею Реброву защитить чемпионский титул Аль-Айна.

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