Бой за 6 очков команд, которые недалеко убежали от зоны вылета. Матч, как и онлайн-трансляция Лидс - Кристал Пэлас на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Безумное начало от хозяев. Сразу 4 удара за 8 минут. Особенно поражал левый край, где колумбийский вингер Луис Синистерра и экс-защитник Барселоны Хуниор Фирпо разрывали. После прострела последнего Ааронсон эффектно пяткой пытался прошить Сэма Джонстона. Синистерра дважды за менее чем минуту завершал фланговые усилия партнеров, кипер гостей на месте. Удар №7 все же стал голевым. Ааронсон подал угловой с правого края, Бамфорд элегантно от штанги вколотил в левый угол.

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Очень похожий момент "орлов". Кристал Пэлас мог сравнять первым же своим ударом. Олисе подал корнер также с правого фланга, Шлупп остался один посреди вратарской, но снаряд от штанги в сетку не проскочил. Не матч, а день роскошных стандартов. Харрисон со штрафного крутил в левый вратарский угол, Джонстон потянул на еще один угловой, где лондонцы выпустили игрока - и снова вратарь не дремал. У Пэлас отсутствует какая-либо контригра, но каждый стандарт становится топ-моментом. Олисе теперь уже с левого фланга выкрутил, Джордан Айю чудом не попал.

Целых 6 сейвов Джонстон выполнил за менее чем полчаса. Стрейк после очередного стандарта заставил Сэма зрелищно полетать за 7 спасением на 40 минуте. А в компенсированное время Лидс до бессмысленности легко упустил преимущество. Эзе подал штрафной, Шлупп едва ли не спиной продлил, воспитанник Челси Геи избежал офсайда и воспользовался провалом Мелье на выходе, забив свой дебютный гол в АПЛ 2022/23. Автора голевого паса держал разве что свой же партнер Айю, а Стрейк лишь помог избежать офсайда.

Вот так Кристал Пэлас, проспав более половины тайма, потихоньку еще до перерыва вышел даже на лучший суммарный xG. Команда Ходжсона вполне заслужила свой гол. Банальный стиль, но эффективный: что ни подача на ворота хозяев, то супершанс. Во втором подряд матче под руководством старого-нового тренера Кристал Пэлас, первым пропустив, выходит вперед. Айлинг запустил свечу на свой левый фланг, "орлы" быстро перехватили. Олисе прошел и подал, Джордан Айю спокойно переиграл своего визави на втором этаже.

Michael Olise for Crystal Palace vs. Leeds:



◉= Most duels won (13)

◉ Most passes into the box (9)

◉ Most chances created (6)

◉ Most crosses (3)

◉ Most assists (3)

◎ 7x possession won

◎ 6 successful take-ons

◎ 2 tackles



What a performance from the 21-year-old. pic.twitter.com/x3T2akZYPE — Squawka Live (@Squawka_Live) April 9, 2023

Прошло каких-то 2 минуты, и Майкл оформил ассистентский дубль. Опять все началось с ошибки Айлинга справа. Эзе подхватил, с ветерком прошелся по центральной зоне, словно по приморскому бульвару, обыгрался в стеночку с Олисе и расправился с голкипером. За 2 неполных матча с Ходжсоном забили столько же, как за более чем 10, когда команду тренировал Патрик Виейра. На 70 минуте безумный разрыв в защите Лидса после стандарта на чужой половине привел к контре 4 в 2. Олисе имел возможность катить свободному Эзе правее, но выбрал противоположное направление с пасом на Эдуара, оформив ассистентский хет-трик за менее чем половину второго тайма.

3 - Aged 21 years and 118 days, Michael Olise is the youngest player in Premier League history to assist three goals from open play in a single game. Electric. pic.twitter.com/mm03M7uiCe — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2023

Эзе продрался по левому краю и отдал в центр. Хьюз только вышел на замену, как нечаянно (благодаря блоку защитника Лидса) выполнил идеальный разрезной пас на Айю, который оформил дубль. В свои 21 год и 118 дней Олисе, тем временем, стал самым молодым автором 3 голевых пасов с игры за всю историю АПЛ! Очень перспективный правый вингер с опытом игры за молодежные сборные Франции, который родился в Лондоне. За 2 сезона в Премьер-лиги Олисе выполнил уже 12 ассистов. Единственный игрок того же молодежного возраста, который превосходит Майкла, это Букайо Сака (17).

12 - Michael Olise has assisted 12 goals in the Premier League since the start of last season; the only player currently aged 21 or younger with more assists in the competition in this time is Bukayo Saka (17). Wand. pic.twitter.com/vxB5zk9Bir — OptaJoe (@OptaJoe) April 9, 2023

А ведь он просто не может остановиться. Олисе уничтожил на своем фланге сначала Кристенсена, затем Ньонто, а перед вратарской еще и Стрейка. Лишь минимальный промах отменил шедевр. Кристал Пэлас набирает 33 очка и карабкается на 12 место, обходя Вулвурхэмптон и Вест Хэм. Лидс упустил возможность перепрыгнуть Борнмут Забарного, зато пока продолжает опережать на 2 балла Эвертон Миколенко и Ноттингем Форест, который осел на вершине зоны вылета.