Кристофер Нкунку присоединился к лондонцам в 2023 году. Впрочем, французский нападающий не сумел закрепиться в стартовом составе Челси. Дело не только в травмах, которые преследуют игрока, но и в его низкой результативности.

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В последних пяти матчах Нкунку выходил в старте, но забить ему удалось лишь в ворота аутсайдера Саутгемптона. Руководство "синих" практически уже решило, что француз должен покинуть клуб летом, хотя его контракт действует до 2029 года.

Кроме того, как сообщает teamtalk, Челси планирует продать Жоау Феликса, которого вряд ли выкупит Милан. В списке на выход также есть Рахим Стерлинг. Англичанин сейчас выступает за Арсенал на правах аренды.

К слову, Нкунку – универсальный нападающий. Он также может играть на позиции Михаила Мудрика.

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