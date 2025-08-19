Порту заинтересован в переходе Якуба Кивьера. Еще в июле португальцы делали запрос в Арсенал относительно 25-летнего защитника, но услышали отказ. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Зинченко услышал неожиданный вердикт от Артеты – наставник Арсенала имеет планы на украинца

Кивьер всегда был желанной целью Порту. Впрочем, португальцы понимают, что сделку завершить будет слишком сложно, поскольку Арсенал считает Якуба важным игроком. Стоит заметить, что поляк – универсальный защитник, он может играть на позиции Александра Зинченко, и не раз выходил именно вместо украинца.

Ранее была информация, что Порту также интересовался Зинченко, который попал в сферу интересов Бетиса и Фенербахче.

Португальский клуб выигрывал Лигу чемпионов (Кубок чемпионов) дважды в своей истории – в 1987 году и 2004-м.

