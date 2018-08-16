Конкурент Зинченко в Манчестер Сити Патрик Робертс стал игроком Жироны

Жирона арендовала в Манчестер Сити полузащитника Патрика Робертса.

21-летний полузащитник Патрик Робертс будет выступать за испанский Жирону в течение следующего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Права на футболиста принадлежат Манчестер Сити, однако последние два с половиной года полузащитник провел в Селтике. За это время Робертс сыграл 65 матчей и отметился 25-ю результативными действиями.

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Напомним, в Жирону также сватают другого полузащитника Манчестер Сити украинца Александра Зинченко.