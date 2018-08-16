toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БРАГА - ЗАРЯ БОРДО - МАРИУПОЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Конкурент Зинченко в Манчестер Сити Патрик Робертс стал игроком Жироны

19:12 59 Читати українською
Конкурент Зинченко в Манчестер Сити Патрик Робертс стал игроком Жироны
Патрик Робертс / Соцсети

Жирона арендовала в Манчестер Сити полузащитника Патрика Робертса.

21-летний полузащитник Патрик Робертс будет выступать за испанский Жирону в течение следующего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Права на футболиста принадлежат Манчестер Сити, однако последние два с половиной года полузащитник провел в Селтике. За это время Робертс сыграл 65 матчей и отметился 25-ю результативными действиями.

Зинченко все еще может покинуть Манчестер Сити – Бетис и Жирона претендуют на украинца

Напомним, в Жирону также сватают другого полузащитника Манчестер Сити украинца Александра Зинченко.

Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Трансферы Чемпионата Англии Жирона Жирона Патрик Робертс Патрик Робертс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
54
мин
Бордо
21:45
Мариуполь
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук