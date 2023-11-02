Болельщики Арсенала признали Томиясу лучшим игроком октября, информирует официальный сайт лондонского клуба. Японец внёс существенный вклад в результаты команды, которая среди прочих одолела Манчестер Сити (1:0). Он сыграл 5 матчей, в которых забил 1 мяч.

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Сообщается, что в голосовании за лучшего игрока октября за Такэхиро проголосовали 64% болельщиков. Томиясу опередил Деклана Райса, Габриэля Жезуса и Букайо Саку. Японец выиграл звание лучшего игрока месяца впервые с сентября 2021 года.

Напомним, что Томиясу является прямым конкурентом Александра Зинченко в борьбе за звание основного левого защитника Арсенала.

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