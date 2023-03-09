Ранее шотландец считался одним из лидеров Арсенала, но приход Александра Зинченко загнал его в глухой запас. В нынешнем розыгрыше АПЛ Тирни наиграл всего 470 минут, в основном благодаря травмам украинца.

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"Киран все воспринимает очень хорошо. Мы обсуждали ситуацию и пришли к согласию. Он знает свою роль. Под моим руководством он играл много, пожалуй, больше, чем кто-либо другой из полевых в течение последних трех лет. Впрочем, он понимает новую ситуацию и должен просто каждый раз бросать себе вызов", – цитирует Артету пресс-служба Арсенала.

Добавим, что в прессе появляются слухи о продаже Тирни. 25-летним защитником интересуются Ньюкасл и Астон Вилла.

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