Руководство Арсенала стремится увеличить бюджет на трансферы, продав игроков, у которых нет перспектив в команде Микеля Артеты.

Лондонцы точно смогут потратить 150 миллионов фунтов. Остальное будут зависеть от того, насколько успешно клуб сможет распродать балласт.

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По информации Independent, Арсенал составил список из пяти футболистов, за которых теоретически можно получить хорошую компенсацию Речь идет о Райсе Нельсоне, Нуно Тавареше, Николя Пепе, Киране Тирни (прямой конкурент Зинченко) и Фоларине Балогуне.

На персоне последнего следует остановиться отдельно. Нынешний сезон Балогун очень успешно провел в Реймсе на правах аренды. Форвард забил 18 голов во французской Лиге 1. Ни один игрок Арсенала не продемонстрировал такую результативность, а Микелю Артете нужен еще один форвард. Однако Фоларина действительно можно продать за большие деньги, несколько клубов АПЛ заинтересованы в его трансфере.

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