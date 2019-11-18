Партнер Зинченко решил удалить татуировку с лицом жены после того, как бросил ее ради беременной любовницы

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз решил избавиться от прошлого на своем теле – игроку предстоит пройти болезненную процедуру в кабинете косметологии.

Центральный защитник Манчестер Сити Джон Стоунз решил удалить татуировку с изображением своей жены Милли Сэвидж. Причиной такого желания стала любовница футболиста – косметолог Оливия Нейлор, которая уже носит под сердцем ребенка Стоунза, сообщает издание The World News.

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25-летний защитник манкунианского клуба решил окончательно распрощаться с прошлым и пройти процедуру удаления нательного рисунка его юношеской любви – с женой он знаком в течение 12 лет.

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Стоунз известен своими любовными похождениями – вышеупомянутое тату он сделал после того, как его бросила предыдущая любовница Джессика Пити и он вернулся к жене. У Джона Стоунз и Милли Сэвидж есть дочь.

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