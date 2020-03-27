Конкурент Зинченко потроллил Гвардиолу, сравнив испанца с надоедливым отцом

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди находит поводы для шуток даже в условиях карантина.

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"Тот момент, когда вы хотите убежать из дома во время изоляции, но ваш папа снова ловит вас", – написал Менди под фотографией, на которой испанец строго угрожает ему пальцем.

Напомним, именно француз является главным конкурентом Александра Зинченко за позицию левого защитника Манчестер Сити. В начале сезона основным был украинец, но его травма и удаление в матче с Тоттенхэмом позволили Менди получить больше игровой практики.

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