Главный тренер Арсенала Микель Артета предупредил, что не будет считаться с прошлыми регалиями игроков.

Испанца спросили о реакции Кирана Тирни на то, что он начал сезон в статусе запасного игрока. Ранее шотландец считался одним из лидеров Арсенала, но пока тотально проигрывает конкуренцию Александру Зинченко.

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"Во-первых, у Кирана были 3-4 месяца периода постоянных травм. Он вернулся, он в хорошей форме, но мы хотим, чтобы конкуренция была на каждой позиции. Его положение ничем не отличается от других игроков", – цитирует Артету пресс-служба Арсенала.

Напомним, Зинченко перешел из Ман Сити за 35 млн евро и сразу забронировал место основного левого защитника "канониров". Украинец начинал со старта 4 матча АПЛ, а Тирни получил только 2 возможности, когда Александр был травмирован.

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