Конкурент Зинченко получил очередную травму перед матчем против Вулверхэмптона

Левый защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди не попал в заявку команды на матч 8 тура АПЛ против Вулверхэмптона.

Француз пропускает матч против "волков" из-за повреждения, информирует официальный сайт Манчестер Сити.

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Менди получил травму подколенного сухожилия, которая стала для него далеко не первой в карьере. У фланогового защитника постоянные проблемы с коленом, ранее он уже переносил две сложные операции, которые выбивали его из состава на длительный срок. Правда, на этот раз повреждение оказалось не таким тяжелым – врачи Манчестер Сити надеются, что Менди вернется после паузы на матчи национальных сборных, которая продлится две недели.

Напомним, что 25-летний француз является одним из главных конкурентов Зинченко на позиции левого защитника "горожан". Именно Менди выходил в основе команды Хосепа Гвардиолы на матч против Динамо Загреб в Лиге чемпионов.

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