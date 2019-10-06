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Конкурент Зинченко получил очередную травму перед матчем против Вулверхэмптона

17:04 47 Читати українською
Конкурент Зинченко получил очередную травму перед матчем против Вулверхэмптона
Бенжамен Менди / Reuters

Левый защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди не попал в заявку команды на матч 8 тура АПЛ против Вулверхэмптона.

 

Француз пропускает матч против "волков" из-за повреждения, информирует официальный сайт Манчестер Сити.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон: Гвардиола оставил Зинченко на скамейке запасных – онлайн-трансляция матча

Менди получил травму подколенного сухожилия, которая стала для него далеко не первой в карьере. У фланогового защитника постоянные проблемы с коленом, ранее он уже переносил две сложные операции, которые выбивали его из состава на длительный срок. Правда, на этот раз повреждение оказалось не таким тяжелым – врачи Манчестер Сити надеются, что Менди вернется после паузы на матчи национальных сборных, которая продлится две недели.

Напомним, что 25-летний француз является одним из главных конкурентов Зинченко на позиции левого защитника "горожан". Именно Менди выходил в основе команды Хосепа Гвардиолы на матч против Динамо Загреб в Лиге чемпионов.

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Манчестер Сити – Вулверхэмптон: Гвардиола оставил Зинченко на скамейке запасных – онлайн-трансляция матча
15:03
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Теги
Украинцы за рубежом Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Вулверхэмптон Бенжамен Менди Бенжамен Менди Манчестер Сити Манчестер Сити
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