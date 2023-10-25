Александр Зинченко теряет позиции в борьбе с Такехиро Томиясу за место в старте Арсенала.

Фанаты "канониров" выбрали японца лучшим игроком матча Лиги чемпионов против Севилии (2:1).

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Томиясу заменил Зинченко после провального тайма украинца против Челси, а теперь получил все 90 минут и действительно выглядел неплохо. Впрочем, в составе Арсенала был герой гораздо поярче – Габи Жезус, оформивший ассист и роскошный победный гол. Сайт УЕФА признал лучшим именно форварда лондонцев.

Следующий матч Арсенал проведет 28 октября против Шеффилд Юнайтед в чемпионате Англии. Вероятно, следует снова ожидать Томиясу в основе на левом ланге обороны "канониров".

Our Player of the Match against Sevilla...



️ Takehiro Tomiyasu ️ pic.twitter.com/tYQFZMW8vJ — Arsenal (@Arsenal) October 25, 2023

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