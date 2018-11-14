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Конкурент Зинченко оказался главным фанатом Усика в составе Манчестер Сити

20:42 65 Читати українською
Конкурент Зинченко оказался главным фанатом Усика в составе Манчестер Сити
Усик и Зинченко / соцсети

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко считает, что украинцы должны держаться вместе, где бы они ни были.

Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями от визита боксера Александра Усика в раздевалку "горожан" после дерби с МЮ.

"Я был удивлен, более того, мне было очень приятно, что довольно много людей, в том числе футболистов, знают о Усика. Например, Фабиан Делф – его большой фанат. Он смотрел каждый его бой.

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Болеть за Манчестер Юнайтед? Саня (Усик – прим. "Футбол 24") не имел выбора. Я думаю, что против 20-ти футболистов Манчестер Сити Усику было бы непросто.

Это было очень приятно, что украинцы встретились. Конечно, я считаю, что надо держаться вместе, где бы мы ни были. Я надеюсь, что мы его хорошо встретили", – цитирует Зинченко Footboom со ссылкой на FootballHub.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Александр Усик Фабиан Делф Фабиан Делф
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