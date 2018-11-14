Конкурент Зинченко оказался главным фанатом Усика в составе Манчестер Сити

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко считает, что украинцы должны держаться вместе, где бы они ни были.

Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко поделился впечатлениями от визита боксера Александра Усика в раздевалку "горожан" после дерби с МЮ.

"Я был удивлен, более того, мне было очень приятно, что довольно много людей, в том числе футболистов, знают о Усика. Например, Фабиан Делф – его большой фанат. Он смотрел каждый его бой.

Усик вышел на взвешивание с "розой" Манчестер Сити

Болеть за Манчестер Юнайтед? Саня (Усик – прим. "Футбол 24") не имел выбора. Я думаю, что против 20-ти футболистов Манчестер Сити Усику было бы непросто.

Это было очень приятно, что украинцы встретились. Конечно, я считаю, что надо держаться вместе, где бы мы ни были. Я надеюсь, что мы его хорошо встретили", – цитирует Зинченко Footboom со ссылкой на FootballHub.

"Усик – великий чемпион, которому не стыдно проиграть", или как Динамо нашло форварда – реакция мира футбола на бой