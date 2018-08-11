Конкурент Зинченко Дуглас не смог получить разрешение на работу в Англии

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сообщил, что FA не выдала полузащитнику команды Дугласу Луису разрешение на работу в Англии.

"Ему не разрешили играть в Англии. Поэтому мы постараемся помочь ему уйти в еще одну аренду и попробуем получить разрешение на работу. Мне сложно понять, когда один человек, который не видит игрока и не присутствует на тренировках, принимает решающее решение.

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У Луиса есть все данные, и мы решили, что он может остаться в команде. Я принимаю правила, но не понимаю. Любой человек во всем мире может работать там, где захочет.

Я очень расстроен из-за ситуации с Дугласом, потому что он мог бы играть, мог бы помочь нам", – цитирует Гвардиолу The Telegraph.

Дуглас перешел в Манчестер Сити летом 2017 года из Васко да Гама. Прошлый сезон 20-летний бразилец провел в Жироне на правах аренды.

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