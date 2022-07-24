Нуну Тавареш достаточно скоро может стать партнером Руслана Малиновского по Аталанте, но клубу для этого придется поработать.

Переговоры по трансферу Нуну Тавареша продолжаются, утверждает инсайдер Фабрицио Романо. Согласно его информации, на левого защитника Арсенала серьёзно претендует Аталанта.

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Бергамаски заинтересованы в аренде португальского фулбека. Пока что Аталанта остаётся главным претендентом на Тавареша, однако итальянцы имеют серьёзного конкурента. Брайтон тоже положил глаз на Нуну и уже отправил запрос Арсеналу, чтобы узнать условия "канониров".

Кроме того, за футболиста торговался Марсель, однако переговоры с лондонцами ни к чему не привели. Они были завершены на прошлой неделе. Никакого продвижения по этому вопросу французы не имеют.

Нуну Тавареш перешел в Арсенал всего год назад, сыграв в 28 матчах и получив серьёзную критику от фанатов и экспертов. Португалец является одним из конкурентов Александра Зинченко на позиции левого фулбека.

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