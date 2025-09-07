Альберт Гудмундссон покинул лагерь "викингов" и возвращается во Флоренцию, информирует La Gazzetta dello Sport.

Вингер Фиорентины оформил гол + ассист в первом туре отбора на ЧМ-2026 против Азербайджана (5:0), но на 69-й минуте попросил замену. Первое обследование выявило травму голеностопа. Повреждение не выглядит серьезным, однако исландская федерация и Фиорентина договорились о досрочном возвращении Альберта. "Викингам" 9 сентября придется гостить на поле Франции без главной звезды. "Ле бле" начали отбор с победы 2:0 над Украиной.

Напомним, что Фиорентина встретится с Динамо в 5-м туре основного этапа Лиги конференций. Впрочем, этот матч состоится аж 11 декабря, поэтому нынешняя травма точно не помешает Гудмундссону.

Исландия разгромила Азербайджан и возглавила группу Украины в отборе к ЧМ-2026