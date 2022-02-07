Нападающий Сампдории Маноло Габбьядини в ближайшие несколько месяцев не появится на футбольном поле.

Лучший бомбардир генуэзцев в текущем розыгрыше Серии А (забил 7 голов) травмировался в матче 24 тура против Сассуоло (4:0).

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Габбьядини покинул поле уже на 36-й минуте отчетного матча. Сегодня у 30-летнего форварда диагностировали повреждение крестообразных связок, сообщает официальный сайт Сампдории. Маноло понадобится операция, дата которой будет утверждена в ближайшие дни.

Реабилитация может затянуться до конца текущего сезона, хотя сам Габбьядини пообещал вернуться к генуэзскому дерби (ориентировочно 1 мая). Сейчас в распоряжении Сампдории осталось всего два здоровых нападающих – Капуто и Супряга. Ожидается, что вскоре клуб подпишет Джовинко на правах свободного агента.

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